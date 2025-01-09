Meteorolojiden uyarı! Yağışlı hava geri dönüyor

Türkiye hafta sonu batı bölgelerden başlayarak önümüzdeki 5 günlük süreçte yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün ve yarın ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ile Çanakkale'nin güneyi yağışlı geçecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Cumartesi günü yağışlı sistem Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kıyı Ege ile Marmara'da etkili olacak.
Pazar günü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.
Hafta başından itibaren yağışlı sistem yurdun iç ve doğu kesimlerini de etkisi altına alacak. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yurdun iç ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki 5 günlük süreçte de devam edeceği tahmin ediliyor.
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