Mevlüt Karakaya: Anadolu Medyası pastadan pay alamıyor!
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Anadolu medyasının yaşadığı sıkıntılara değinerek ulusal kanallarla aynı uydu ücretini ödeyen yerel televizyon kanallarının reklam pastasından pay alamadığını dolayısı ile %25 İndirim yapılabileceğini söyledi.
Karakaya, TÜRKSAT'ta yaptığı konuşmada yerel televizyonların, ulusal televizyonlarla aynı uydu ücretini ödediğini dile getirerek, ''Bu muhtemeldir ki üst komisyonda da gündeme gelecek, hatta KİT komisyonumuzun bu konuda tavsiye kararı da vardı. Bu pek adil görünmüyor'' dedi.
Mevlüt Karakaya sözlerine şöyle devam etti:İşin demokrasi boyutu ile de bakınca yerel basının verdiği katkılar yadsınamaz. Anadolu Medyası'nın bu anlamda ciddi katkıları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu hususlarda açıklamalarını ben hatırlıyorum. Bunlar lehine bir uygulama yapılamadı. Anadolu Medyası gelen pastadan pay alan kanallar değil, yerel televizyonlar.Dolayısla hiç olmazsa yüzde 25 en azından uydu ücretleri konusunda indirim yapılması ciddi katkı sağlar.
Anadolu Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, MHP Genel başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ya yerel medyaya destek veren bu açıklamalarından dolayı teşekkür etti.
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