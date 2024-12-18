MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Yerel Medya’nın yaşadığı sorunları dile getirdi

İsmail Özdemir, yerel medyamız, artan maliyetler, rekabet koşulları ve Basın İlan Kurumu'nun bütçe dağıtımına dâhil olabilmek için öngördüğü 3 yıllık bekleme süresi gibi zorluklarla mücadele etmektedir. İlanlar hususunda yerel medyaya daha fazla imkân yaratılması önem arz etmektedir açıklamalarında bulundu.
Güçlükle ayakta kalmaya çalışan yerel medya kuruluşlarımızın, televizyon yayıncılığı bahsinde ise ulusal çapta yayın yapan ve ana akım medya olarak adlandırılan gurupla aynı kapsamda değerlendirilerek, aynı uydu ücretini ödemeleri doğru değildir diyen Özdemir, uydu yayın ücretlerinin hakkaniyetli şekilde ve belki de reklam gelirleri baz alınarak tarifelendirilmesi daha doğru olacaktır değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi