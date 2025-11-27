MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: TSK barışın ve güvenliğin teminatıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Millî Savunma Bakanlığı 2026 bütçesi görüşmelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke savunmasındaki kritik rolünü vurguladı. Kalaycı, TSK’nin tarih boyunca milletin gururu olduğunu belirterek, barış ve güvenliğin teminatı olduğunu, savunma sanayinde yerli ve milli üretimde büyük başarılar elde edildiğini, Çelik Kubbe gibi modern hava savunma sistemleriyle gücünün arttığını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Millî Savunma Bakanlığı 2026 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) önemine dikkat çekti.

Kalaycı, konuşmasında TSK'nin ülke savunmasındaki rolünü "İlelebet övünç madalyamız” olarak nitelendirerek, Türk milletinin dualarıyla ordunun her zaman yanında olduğunu vurguladı. "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkesine ve vatanına bedeli ne olursa olsun aşkla hizmet etmekte, fedakârlıkta sınır tanımamaktadır” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kalaycı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ilelebet övünç madalyamız"

İçinde bulunduğumuz coğrafya, Türk ve İslam dünyasına yönelik oynanan küresel oyunlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir zaman zafiyet göstermeden kendisinden beklenen görevi yapacak şekilde hazır olmasını gerekli kılmaktadır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri bütün unsurlarıyla tetikte ve teyakkuzda, Türk milleti de dualarıyla arkalarındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletinin göz bebeği, aziz milletimizin ifadesiyle Peygamber ocağıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkesine ve vatanına bedeli ne olursa olsun aşkla hizmet etmekte, fedakârlıkta sınır tanımamaktadır. Terörle mücadelede destanlar yazan, iç ve dış savunmamızı fedakârca yapan, şehit ve gazileriyle milattan önce 209'dan bu yana düşmanları titretip milletimizi gururlandıran Türk Silahlı Kuvvetleri ilelebet övünç madalyamızdır.

"Türk Silahlı Kuvvetleri barış ve güvenliğin teminatı"

Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü yapısıyla vatan savunması yanında Ege'de ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Orta Doğu'da Karadeniz'de ve Kafkaslarda egemenlik haklarımıza yönelik saldırıları durdurmaya, barış ve güvenliğin teminatı olmaya kararlılıkla devam etmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; BM, NATO, AGİT ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya'dan Kosova'ya, Afganistan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan Somali'ye ve Sudan'a kadar birçok coğrafyada bölgesel istikrara ve dünya barışına katkı sunmak için üstün bir gayret göstermektedir.

Nerede bir mazlum varsa, nerede hakkı yenmiş, barış ve huzura susamış bir mağdur bulunuyorsa Türkiye bütün gücüyle oradadır. Türkiye her zaman hakkın ve hukukun yanında, zalimin, teröristin ve müstevlinin karşısındadır.

"Savunma sanayi yerli ve milli ürünlerimiz milletimizin göğsünü kabartıyor"

Ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayisinde yerlilik ve millîlik oranının 80'i aşmış olması sevindiricidir. Yerli ve millî uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, çeşit çeşit silahlar, füzeler, zırhlı araçlar ve insansız hava araçlarını artık kendimiz üretiyoruz, birçok ülkeye de ihraç ediyoruz. Savunma sanayi ithalatımız son beş yılda yüzde 33 azalmıştır.

Kaan, Hürjet, Gökbey, Atak, Kızılelma, Akıncı, Aksungur, TCG Anadolu, Altay gibi tüm havacılık, uzay ve savunma sanayi ürünlerimiz milletimizin göğsünü kabartmaktadır.

İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'teyiz. Küresel İHA pazarının yüzde 68'ini Türkiye'nin markaları elinde bulundurmaktadır. Havacılık ve savunma sanayi ihracatında dünyanın 11. ülkesi konumundayız.

"Çelik Kubbe” dosta güven düşmana korku verecek"

Son yıllarda etrafımızda yaşanan sıcak çatışmalar, hava savunma ve radar sistemlerinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koymuştur.

Türkiye sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkmaktadır. Dosta güven düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe kahraman ordumuza kazandırılmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah ve teçhizat yönünden ihtiyaçlarını, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak üzere savunma sanayii ekosistemi daha da güçlendirilmeli ve savunma sanayiinde edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımı sağlanmalıdır.

"Askeri hastaneler yeniden açılmalı"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan savunmasında üstlendiği görevin ve oynadığı rolün öncelikli unsuru eğitilmiş, nitelikli, motivasyonu yüksek insan gücüdür. Askeri hastaneler yeniden hizmete alınmalıdır.

"Emekli binbaşılara da makam ve görev tazminatı verilmeli"

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının özlük hakları, özellikle de emekli aylıkları iyileştirilmeli; idari, mali ve sosyal hakları görev ve sorumluluklarıyla uyumlu olmalıdır. Özellikle, Kıdemli Binbaşı ve Binbaşı rütbesinde emekli olanların emeklilik haklarının yeniden düzenlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Makam ve görev tazminatı verilmesi bunu sağlayacaktır.

"Astsubaylar temsil, makam ve görev tazminatı kapsamına alınmalı"

Emeklilikte sıkıntı yaşayan astsubaylar temsil, makam ve görev tazminatı kapsamına alınmalıdır.

"Uzman erbaşların özlük hakları iyileştirilmeli"

Uzman Erbaş kanunu günün şartlarına göre yeniden düzenlenmeli, uzman erbaşların özlük hakları iyileştirilmeli, derece ve ek tazminat verilmelidir.

"Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı ve uzmanlık ihdas edilmeli"

Asker sayılmayan, bazı hususlarda askeri düzenlemelere tabi olan ve "sivil memur” olarak adlandırılan memurların statüleri netleştirilmeli, özlük hakları iyileştirilmeli, Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı ve diğer bakanlıklarda olduğu gibi uzmanlık ihdas edilmeli ve görevde yükselme imkânı sağlanmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi