Minibüs üst geçidin ayağına çarptı! 5 ölü 14 yaralı

Ankara-Kızılcahamam arasında yolcu taşımacılığı yapan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Saray Mahallesi mevkiinde önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi. Olay yerinde görevlendirilen bilirkişiler ile yapılan inceleme ve soruşturma sürüyor.
