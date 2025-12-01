Murat Cemcir neden yoğun bakımda? Murat Cemcir kimdir? Murat Cemcir kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı?

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. Geçtiğimiz çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanan Cemcir'in iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Murat Cemcir Neden Yoğun Bakımda?

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'den gelen haber sevenlerini endişelendirdi. 2. Sayfa'nın aktardığı bilgilere göre başarılı oyuncu geçtiğimiz çarşamba günü evinde ani şekilde rahatsızlandı ve ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde Cemcir'in iç kanama geçirdiği tespit edildi. Oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bildiriliyor.

Murat Cemcir Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, eğitim hayatını Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü'nde tamamladı. 2001 yılından itibaren İstanbul'da yaşamaya başlayan oyuncunun bir kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile yakından ilgilenen Cemcir'in bu spor dalında dereceleri olduğu bilinir. Ayrıca Gürcüceyi akıcı şekilde konuşabilmektedir.

Oyunculuk kariyerinin geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan çıkışını, Ahmet Kural ile başrolü paylaştığı Çalgı Çengi filmi ile yaptı. Bu uyumlu ikili, daha sonra televizyon ve sinema projelerinde de birlikte yer alarak büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Cemcir, 2012'de İşler Güçler, 2013'te ise gişe rekorları kıran Düğün Dernek filminde rol aldı.

2014'te yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrollerinden biri olarak ekranda yer aldı. Ardından Düğün Dernek 2: Sünnet filmi ve Ailecek Şaşkınız gibi yüksek izlenme alan sinema projeleriyle başarısını sürdürdü. Cemcir, yıllar içinde hem komedi hem de dram türünde güçlü performanslarıyla Türk sinemasının sevilen isimlerinden biri hâline geldi.

Murat Cemcir'in Yer Aldığı Film ve Diziler

2018 – Ailecek Şaşkınız

2017 – Çalgı Çengi: İkimiz

2015 – Düğün Dernek 2: Sünnet

2014 – Kardeş Payı

2013 – Düğün Dernek

2012 – İşler Güçler

2012 – Behzat Ç.

2012 – Yeraltı

2011 – Üsküdar'a Giderken

2010 – Küstüm Çiçeği

2010 – Çalgı Çengi

2009 – Bir Bulut Olsam

2009 – Ramazan Güzeldir

2008 – Gazi

2008 – Kurbanlık

2006 – Polis

2005 – Takva

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

Aldığı Ödüller

Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Komedyenler (Ahmet Kural ile birlikte)

