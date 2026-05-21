Mutlak butlan nedir? CHP için mutlak butlan ne demek, ne anlama geliyor, sonrasında ne olacak?

Hukuk literatüründe sıklıkla karşılaşılan ve kurucu unsurları mevcut olan bir hukuki işlemin, kanunun emredici hükümlerine aykırılık sebebiyle baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelen "mutlak butlan" kavramı, siyaset kulislerinde de en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki tüzük, kongre veya adaylık süreçlerine ilişkin tartışmalar bağlamında gündeme gelen bu terim, partinin geleceğine yönelik kritik soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

İşte "mutlak butlan" kavramının hukuki çerçevesi, CHP için taşıdığı anlam ve bundan sonraki süreçte yaşanabilecek olası senaryolar:

Mutlak Butlan Nedir?

Hukukta mutlak butlan, bir hukuki işlemin (sözleşme, karar, tüzük maddesi veya seçim) kanunun emredici nitelikteki hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine veya kişilik haklarına tamamen aykırı olması durumudur.

Mutlak butlan ile sakat olan bir işlem:

Baştan itibaren geçersizdir: Hiç yapılmamış sayılır.

Zaman aşımına uğramaz: Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Hakim tarafından resen (kendiliğinden) dikkate alınır: Taraflar ileri sürmese dahi mahkeme bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır.

CHP İçin Mutlak Butlan Ne Anlama Geliyor?

Siyasi partiler hukuku kapsamında CHP için mutlak butlan iddiası, genellikle partinin büyük kurultay kararları, tüzük değişiklikleri, il/ilçe kongreleri veya aday belirme süreçlerinin Siyasi Partiler Kanunu'na ya da parti tüzüğünün emredici kurallarına tamamen aykırı olarak gerçekleştirildiği iddiasını taşır.

CHP ekseninde bu kavram şu anlamlara gelmektedir:

İşlemlerin Yok Hükmünde Sayılması: Eğer CHP'nin aldığı bir karar (örneğin bir tüzük kurultayı veya yönetim seçimi) hakkında yargı tarafından "mutlak butlan" kararı verilirse, o karar alındığı tarihten itibaren tamamen yok sayılır.

Meşruiyet Tartışması: Bu durum, söz konusu kararın altında imzası bulunan yönetim kademelerinin veya alınan kararların hukuki meşruiyetini tamamen ortadan kaldırır.

Sonrasında Ne Olacak? Olası Senaryolar Nelerdir?

Bir parti kararı veya kurultay süreci hakkında mutlak butlan tespitinin yapılması durumunda, partiyi ciddi bir hukuki ve idari süreç beklemektedir:

1. Eski Statüye Geri Dönüş

Mutlak butlanla sakatlanan işlem hiç yapılmamış sayılacağı için, partinin ilgili mekanizmaları o karardan bir önceki hukuki statüye (statüko ante) geri dönmek zorundadır. Örneğin, yeni tüzük mutlak butlanla iptal edilirse, eski tüzük hükümleri kendiliğinden tekrar yürürlüğe girer.

2. Kurultay veya Seçimlerin Yenilenmesi

Eğer iptal edilen karar bir yönetim seçimi ya da kongre ise, partinin yetkili kurullarının (veya mahkemece atanacak bir çağrı heyetinin) partiyi yasalara uygun bir şekilde yeniden kongreye veya kurultaya götürmesi gerekir.

3. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve AYM Süreci

Siyasi partilerin faaliyetlerini ve tüzüklerini denetleme yetkisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi'ndedir. Mutlak butlan durumunun tespiti halinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye bu hukuka aykırılığın giderilmesi için ihtar çekebilir. İhtarın gereğinin yerine getirilmemesi, parti hakkında daha ciddi hukuki yaptırımların önünü açabilir.

4. Siyasi Sonuçlar ve Kaos Riski

Hukuki sürecin ötesinde, mutlak butlan kararı parti içinde ciddi bir liderlik ve yönetim krizine yol açabilir. Geçmişe etkili olarak kararların iptal edilmesi, o süreçte alınan diğer kararların ve yapılan atamaların da zincirleme olarak sorgulanmasına neden olur.

Kaynak: Haber Merkezi