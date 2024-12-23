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Narin Güran cinayetiyle ilgili davada yeni gelişme! 1’i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek

Narin Güran cinayetiyle ilgili davada yeni gelişme! 1’i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek
Diyarbakır’da, Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında 1’i tutuklu 3 kişinin tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine karar verildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

1'İ TUTUKLU 3 TANIK DİNLENECEK

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 26 Aralık'taki ikinci duruşması için alınan ek kararda, sanık avukatlarının celse arasındaki talepleri doğrultusunda 1'i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verildi. Mahkeme tarafından verilen kararda, amca Erhan Güran ve çoban A.A'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesi, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk R.A.'nın ise cezaevinden celbi için karar verildi. Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, amca Erhan Güran ile evinde yapılan toplantıda sorular sorup, daha sonra gönderdikleri çoban A.A.'nın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Amca Salim Güran'ın işçisi R.A. ise ilk duruşmada ‘Tanıklık yapmak istemiyorum' deyince, salondan çıkarılmıştı.

Kaynak: DHA

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