GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK propagandasına 26 gözaltı

İstanbul’daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinin ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde 26 zanlının örgütün propagandasını yaptıklarını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
