GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? Nevşehir’de 21 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

- Güncelleme Tarihi:

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? Nevşehir’de 21 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Nevşehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz belli olmadı. Valilikten yapılacak açıklama ile durum netleşecek.

Nevşehir'de Okullar Tatil Edilecek mi? Valilikten Açıklama Bekleniyor

Nevşehir'de devam eden kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hava koşullarına göre bir duyuru yapılması bekleniyor.

Nevşehir'de 21 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Olacak mı?

Şu an için Nevşehir'de okulların tatil edilmesine dair bir açıklama yapılmadı. Valilik, hava durumunu değerlendirerek açıklama yapacak.

Nevşehir'de Yarın Ders İşlenecek mi?

Eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok. Valilik tarafından yapılacak duyuru ile durum netleşecek.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Nevşehir Valiliği'nden okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Hava şartlarına bağlı olarak resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • E
    Ert
    2 gün önce

    Tatil olsun

    • Cevapla
    • Begen (2)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir