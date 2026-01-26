Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Nipah virüsü öldürür mü, nasıl bulaşıyor?

Nipah virüsü, Paramyxoviridae ailesine mensup, zarflı yapıya sahip nadir görülen bir virüstür. Doğal rezervuarı meyve yarasalarıdır ve bu hayvanlarda herhangi bir hastalığa yol açmaz. Ancak virüs, insanlara ve bazı hayvan türlerine bulaştığında ağır ve hayati risk taşıyan sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki, Nipah virüsü nedir, nasıl bulaşır? Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

İlk kez 1998 yılında Malezya'da insan ve domuzlarda görülen salgınlarla tanımlanan Nipah virüsü, ilerleyen yıllarda farklı coğrafyalarda da münferit vakalarla ortaya çıkmıştır. Son olarak Hindistan'da tespit edilmesiyle birlikte hastalık yeniden gündeme gelmiştir.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü, ilk defa Malezya ve Singapur'da 1998 ve 1999 yılları arasında domuzlarda ciddi solunum yolları hastalığına ve insanlarda ensefalitik hastalıklara yol açan bir salgından sonra zoonotik bir patojen olarak tanımlanan bir RNA virüsü olup Paramyxovidae ailesinin bir parçasıdır.

Nipah virüsü belirtileri nelerdir?

Enfeksiyonun ilk aşamasında ateş, baş ağrısı, öksürük ve nefes darlığı gibi genel belirtiler ortaya çıkar. İlerleyen süreçte nörolojik etkiler görülmeye başlanabilir. Bilinç bulanıklığı, ense sertliği ve felç gibi durumlar, hastalığın ağır seyrettiğinin göstergesi olabilir.

Nipah virüsü nasıl bulaşır?

Virüs, insanlara genellikle kontamine gıdaların tüketilmesi ya da doğrudan temas yoluyla bulaşır. Meyve yarasalarının salyası veya dışkısı ile temas, bulaşmada önemli bir etkendir. Ayrıca enfekte hayvanların etinin tüketilmesi de risk oluşturur. Bu nedenle hijyen kurallarına uyulması ve güvenilir gıda tüketimi büyük önem taşır.

Nipah virüsü salgını yayılır mı?

Nadir görülmesine rağmen Nipah virüsü, uygun şartlar oluştuğunda insanlar arasında veya enfekte hayvanlarla temas sonucu yayılma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle sağlık otoriteleri, erken teşhis, izolasyon ve kontrol önlemleriyle olası salgınların önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Kaynak: Haber Merkezi