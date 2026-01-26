GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,52
EURO
51,56
STERLİN
59,57
GRAM
7.277,08
ÇEYREK
11.938,88
YARIM ALTIN
23.752,12
CUMHURİYET ALTINI
47.354,97
GÜNCEL Haberleri

Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Nipah virüsü öldürür mü, nasıl bulaşıyor?

- Güncelleme Tarihi:

Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Nipah virüsü öldürür mü, nasıl bulaşıyor?
Nipah virüsü, Paramyxoviridae ailesine mensup, zarflı yapıya sahip nadir görülen bir virüstür. Doğal rezervuarı meyve yarasalarıdır ve bu hayvanlarda herhangi bir hastalığa yol açmaz. Ancak virüs, insanlara ve bazı hayvan türlerine bulaştığında ağır ve hayati risk taşıyan sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki, Nipah virüsü nedir, nasıl bulaşır? Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

İlk kez 1998 yılında Malezya'da insan ve domuzlarda görülen salgınlarla tanımlanan Nipah virüsü, ilerleyen yıllarda farklı coğrafyalarda da münferit vakalarla ortaya çıkmıştır. Son olarak Hindistan'da tespit edilmesiyle birlikte hastalık yeniden gündeme gelmiştir. 

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü, ilk defa Malezya ve Singapur'da 1998 ve 1999 yılları arasında domuzlarda ciddi solunum yolları hastalığına ve insanlarda ensefalitik hastalıklara yol açan bir salgından sonra zoonotik bir patojen olarak tanımlanan bir RNA virüsü olup Paramyxovidae ailesinin bir parçasıdır.

Nipah virüsü belirtileri nelerdir?

Enfeksiyonun ilk aşamasında ateş, baş ağrısı, öksürük ve nefes darlığı gibi genel belirtiler ortaya çıkar. İlerleyen süreçte nörolojik etkiler görülmeye başlanabilir. Bilinç bulanıklığı, ense sertliği ve felç gibi durumlar, hastalığın ağır seyrettiğinin göstergesi olabilir.

Nipah virüsü nasıl bulaşır?

Virüs, insanlara genellikle kontamine gıdaların tüketilmesi ya da doğrudan temas yoluyla bulaşır. Meyve yarasalarının salyası veya dışkısı ile temas, bulaşmada önemli bir etkendir. Ayrıca enfekte hayvanların etinin tüketilmesi de risk oluşturur. Bu nedenle hijyen kurallarına uyulması ve güvenilir gıda tüketimi büyük önem taşır.

Nipah virüsü salgını yayılır mı?

Nadir görülmesine rağmen Nipah virüsü, uygun şartlar oluştuğunda insanlar arasında veya enfekte hayvanlarla temas sonucu yayılma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle sağlık otoriteleri, erken teşhis, izolasyon ve kontrol önlemleriyle olası salgınların önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER