Nisan ortasında kış sürprizi: Akdağ yeniden beyaza büründü

Samsun'un önemli kış turizmi merkezlerinden biri olarak bilinen Akdağ'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı giderek etkisini artırdı. Kısa sürede zirve ve yüksek rakımlı alanlar tamamen karla kaplanırken, bölge yeniden kış manzarasını andıran bir görünüme kavuştu.
Bahar mevsiminin ortasında yaşanan bu sürpriz kar yağışı, hem bölge sakinlerinin hem de ziyaretçilerin dikkatini çekti. Akdağ'da ortaya çıkan beyaz örtü, doğa ve manzara tutkunları için etkileyici görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA