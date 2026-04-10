GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,613 TL
EURO
52,036 TL
STERLİN
59,964 TL
GRAM
6.828 TL
ÇEYREK
11.605 TL
YARIM
23.169 TL
CUMHURİYET
45.873 TL
GÜNCEL Haberleri

Nisanda kara kış: 84 köy yolu ulaşıma kapandı

- Güncelleme Tarihi:

Bitlis’te baharda kış şartları etkisini sürdürürken, kar kalınlığı ise 15 santimetreyi buldu.

Nisan ayının ortalarına yaklaşılırken kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bitlis ve çevresinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterirken Bitlis İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise il genelinde 84 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Yüksek bölgelerde kar kalınlığının 35 santimetreye kadar ulaştığı, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışının ardından kent genelinde ekipler harekete geçti. Ana arterlerde karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, mahalle aralarında ise belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.

Sabah saatlerinde yoğun kar nedeniyle araçların ve evlerin kar altında kaldığı kentte, vatandaşlar işlerine gitmekte zorlandı. Nisan ayının ortasında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, araçlarının üzerini temizleyerek güne başladı.

Öte yandan, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı, il özel idaresi ekiplerinin kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
