Nişanlı çift kazada yaşamını yitirdi

Nişanlı çift kazada yaşamını yitirdi
Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu nişanlı çift Mustafa Kılıç (23) ve Gizem Ateş (19) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta- Burdur kara yolu Ağlasun Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Kılıç yönetimindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil ile A.E.B. idaresindeki 32 ABE 850 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Kılıç ve yanındaki nişanlısı Gizem Ateş'in öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan A.E.B. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları öğrenilen Kılıç ve Ateş'in cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

