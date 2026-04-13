Numan Kurtulmuş PAB Genel Sekreteri ve Genel Kurul Sekreteri ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’nin ev sahipliğinde 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu öncesinde PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Kareen Jabre ile koordinasyon toplantısı yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 152. Genel Kurulu'nun düzenleneceği Hilton İstanbul Bomonti Otel'de, PAB Genel Sekreteri Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Jabre ile yaptığı toplantıda, Genel Kurul kapsamındaki hazırlıklar ele alındı.

"Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul marjında, dört daimi komitenin çalışmaları, forumlar ve tematik toplantılar olmak üzere 80'den fazla program düzenlenecek.

Kaynak: AA

