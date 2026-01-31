Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerası: Milli Eğitim inceleme başlattı!
Isparta’da bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirilmesi üzerine veliler suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda, okul yönetimi tarafından kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine güvenlik kameraları yerleştirildiği ortaya çıktı.
Durumun fark edilmesi üzerine bazı veliler okula gelerek incelemede bulundu. Tuvaletlerde kamera bulunmasına ilişkin görüntüleri kayıt altına alan veliler, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyadan yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup süreç müdürlüğümüzce takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
