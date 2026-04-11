Öğretmen eşini ve bacanağını öldürmüştü! Uzman çavuşun cezası belli oldu

Adana’da öğretmen eşi ve kayınbiraderini silahla vurarak öldüren uzman çavuşun yargılandığı davada karar açıklandı.

Adana'da iki yıl önce karısını ve kayınbiraderini öldürüp, yoldan geçen bir kişiyi de yaralayan Uzman Çavuş Gökhan Çelik'in (29) cezası belli oldu.

Çelik hakkında ''eşi kasten öldürmek, kasten öldürme, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, silahla olası kastla yaralama, silahla olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, kamu malına zarar verme" suçlarından Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Dün görülen karar duruşmasında sanık Gökhan Çelik, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyip "Kimseyi öldürmeye niyetim yoktu. Çocuğumu görmek ve belki de eşimle barışmak için buluşmaya gittim." iddiasında bulundu.

1'İ AĞIRLAŞTIRILMIŞ 2 MÜEBBET VE 10 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Gökhan Çelik'i iyi hal indirimi uygulamadan biri ağırlaştırılmış olmak üzere 2 defa müebbete ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Geçtiğimiz hafta Mardin 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen "hakaret, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla açılan davada da Çelik, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 28 Haziran 2024'te merkez Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana gelmişti.

Uzman Çavuş Gökhan Çelik ile eşi bir çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik (29) arasında tartışma yaşanmıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Çelik, beylik tabancasıyla önce araçta bulunan kayınbiraderi Murat Akdöker'i, ardından da eşi Hatice Çelik'i vurmuştu.

Öldürülen Hatice Çelik

Seken kurşunlar yoldan geçen Can A.'ya da isabet ederek, yaralanmasına neden oldu. Hatice Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Gökhan Çelik yaralı halde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Çelik, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Ağır yaralanan Murat Akdöker de olaydan 21 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kaynak: DHA

