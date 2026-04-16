Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Tarık son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerden Yusuf Tarık Gül kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş 17 kişi yaralanmıştı.

Hayatını kaybedenlerden 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül için Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi Ferhuş Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Yusuf Tarık Gül'ün ailesi, yakınları, mahalle halkı ile yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu.

Saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül namazın ardından Ferhuş Mezarlığı'nda aile kabristanında defnedildi.

Kaynak: İHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER