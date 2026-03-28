Oto boyama atölyesindeki yangında iki iş yeri zarar gördü
Antalya’nın Kepez ilçesinde oto boyama atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki iş yerine de sıçradı. Yangında iki iş yeri de zarar görürken, atölyede bulunan 2 araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5016. Sokak'ta bulunan bir araç boyama atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Hacı Ali G. çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin bitişiğindeki iş yerine de sıçradı. İş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar yangını söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, atölye içerisinde bulunan 2 araçtan geriye ise metal yığını kaldı.
Yangın sırasında dumandan etkilenen iş yeri sahibi Hacı Ali G., tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
