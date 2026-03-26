Otomobille çarpışan motosikletli havada takla attı

Kaza, İskenderun–Belen yolunda sabah saatlerinde yaşandı. Seyir halinde olan E.A. idaresindeki 31 ATV 455 plakalı motosiklet, kavşakta H.B. idaresindeki 01 ACM 067 plakalı bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün otomobille çarpışarak havada takla attığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
