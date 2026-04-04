ÖTV’siz alınacak otomobiller açıklandı! Hurda teşviki Meclis’ten geçti mi, yasa çıktı mı?

2026 yılında hurda teşviki ve ÖTV indirimi konuları gündemdeki önemini koruyor. Peki, hurda teşviki Meclis’ten geçti mi ve yasa çıktı mı? Bu yasadan kimler faydalanabilecek? Araç sahiplerini ilgilendiren ÖTV indirimi ve sıfır araç teşvikiyle ilgili tüm ayrıntılar işte burada…
Hurda teşviki ve ÖTV indirimi, 2026 yılında otomobil almak isteyenlerin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Hurda teşviki kapsamında, 25 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlar, yeni yerli otomobil alımlarında ek avantajlardan faydalanabilecek. Bu uygulama, hem bireysel araç sahiplerini hem de otomotiv sektörünü yakından ilgilendiriyor.
ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ ALIMI İMKANI
TBMM'ye sunulan kanun teklifi, 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine ÖTV ödemeden sıfır otomobil satın alma fırsatı tanıyacak düzenlemeleri kapsıyor.
HURDA TEŞVİKİNDEN ALINABİLECEK ARAÇLAR
Yasa kapsamında yerli üretim veya ithal araç fark etmeksizin birçok model desteklenecek.
Başlıca araçlar şunlar:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon, i20, i10
Ford Tourneo Custom, E-Transit, Transit
Fiat Fiorino, Egea Cross, Egea Transporter
HURDA TEŞVİKİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? YASA ÇIKTI MI?
Söz konusu düzenleme henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yasalaşmış bir teklif olarak yer almıyor. Bu nedenle hurda teşviki uygulamasının yürürlüğe girip girmeyeceği konusunda resmi bir tarih bulunmuyor.
