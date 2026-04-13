ÖTV’siz engelli araçlarında düzenleme yürürlüğe girdi mi? ÖTV’siz araç kimler alabilecek? ÖTV’siz araç kullanımında süreler değişti mi?

Milyonlarca engelli vatandaşın beklediği haber geldi. Meclis’te kabul edilen yeni düzenlemeyle ÖTV muafiyetli engelli araçlarına ilişkin önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Peki, ÖTV’siz araç alım şartları ne oldu? ÖTV muafiyetinden yararlanarak hangi araçlar alınabilir? İşte detaylar...

ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşların beklediği düzenleme Meclis tarafından kabul edildi. Buna göre, 5 yılını dolduran araçlar herhangi bir ceza uygulanmadan satılabilecek; ancak yeniden ÖTV'siz araç satın almak isteyenler için bekleme süresi 10 yıl olarak belirlendi. Düzenleme yalnızca sürelerle sınırlı kalmayıp kapsamı da genişletirken araç alım limitini yükseltti. Yeni kurallara göre, ortopedik engeli yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler de belirli şartları sağlamaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek. Ayrıca, ÖTV'siz araç alımında yüzde 40 yerlilik şartı ve 10 yılda bir satın alma kuralı getirildi. Peki, ÖTV'siz araç alım şartları ne oldu? ÖTV muafiyetinden yararlanarak hangi araçlar alınabilir? İşte detaylar...

ÖTV'siz araç alma şartları netleşti

Engelli bireylerin araç alımına ilişkin ÖTV uygulamasında detaylar netleşti. Mevzuata göre engellilere vergi indirimi değil, doğrudan ÖTV muafiyeti sağlanıyor. Ancak yüzde 90 ve üzeri engelliler ile bu oranın altındaki bireyler için farklı kriterler uygulanıyor.

18 yaşını doldurmuş ve yüzde 90'ın üzerinde engellilik oranı bulunan bireyler, Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ile kendi adlarına araç alımı gerçekleştirebiliyor. Akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler adına işlemler, mahkeme tarafından atanan vasi aracılığıyla yürütülüyor.

Yüzde 90 altı raporu olan engelliler için kriterler nelerdir?

Engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan vatandaşlarda belirleyici kriterler rapor oranı değil, sağlık raporunda yer alan ibarelerdir. Raporda "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir” ibaresinin bulunması halinde, engel oranı yüzde 40 olsa dahi kişi ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

Limit 2026 yılında artırıldı

ÖTV muafiyetli araç alımında geçerli olan üst limit de güncellendi. 2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 TL olan sınır, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2 milyon 873 bin 972 TL'ye yükseltildi. Bu kapsamda satın alınacak araçların hem bu tutarın altında olması hem de yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.

ÖTV muafiyeti hangi araçlar kapsıyor?

Yeni düzenlemeye göre, yerlilik oranı en az yüzde 40 olan araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendiriliyor. Bu çerçevede TOGG modelleri ile birlikte Fiat Egea serisi, Renault Clio, Megane ve Duster, Toyota Corolla ve C-HR ile Hyundai i20 ve Bayon gibi modeller öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

