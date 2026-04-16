Pazarın en ucuz ürünü oldu! Kilosu 15 TL’ye satılıyor
Amasya’da üretimi bol olan soğan, pazarda en ucuz ürün olarak 15 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Türkiye'de üretiminin en çok yapıldığı ikinci il olan Amasya'da geçen yıl 90 bin dekar ekimi gerçekleşen soğanda yaklaşık 500 bin tonluk rekolte elde edildi. 

Yörede soğan üretim ve satışı yapan çiftçilerden Oğuz Çelik, "Türk soğanı şu anda bütün dünyaya gidiyor. Almanya'ya ve İngiltere'ye de gönderiyoruz. Bu yıl ürün çok olduğu için fiyatlar uygundu. Depolarda 7 buçuk TL'den başlayan fiyatla satılıyor" dedi.

Amasya'da mayıs ayının ilk haftasından itibaren erkenci çeşit soğanın hasadına başlanacağını anlatan Çelik, "Yağışlar istediğimiz gibi gidiyor. Devlet teşvik de verdi. İhraç olmasaydı soğan dökülecekti. Almanya'daki Türkler, Türk soğanını tercih ediyor. Avrupa'dan talep var" diye konuştu.

 

Şifa deposu soğanı semt pazarlarında ‘Soğan giren eve doktor girmez' sözleriyle sattıklarını belirten Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise "Kilosunu 15 TL'den başlayan fiyatlarla sattığımız soğan, pazarın en ucuz ürünü" şeklinde konuştu.

 

Soğanın sudan bile ucuz olduğuna işaret eden pazarcı esnafı Salih Yılmaz, ekmekle aynı fiyattan satıldığını söyledi. 

Soğanın Türk mutfağının vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan emekli Aysel Tekmen ise "Soğansız hiçbir şey olmaz. Közlemesi, kavurması, her çeşidi oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

