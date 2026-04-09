PMYO ile POMEM’in eğitim ve öğretim sürelerinde “geçici’’ düzenleme
İçişleri Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezlerindeki (POMEM) polis adaylarının eğitim süreleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere kısaltıldı.
"Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
PMYO yönetmeliğine eklenen geçici maddeye göre, normal şartlarda sınavlarda verilen süreler hariç en az 14'er haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan eğitim-öğretim yılı, 2025-2026 döneminde mezun olacak öğrenciler için toplam 21 hafta olarak uygulanacak.
POMEM'lerde eğitim süresi 10 aydan 8 aya çekildi
POMEM yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de polis adaylarının eğitim takviminde güncellemeye gidildi. Geçtiğimiz yılın şubat ayında yapılan düzenlemeyle "en az 10 ay" olarak belirlenen POMEM'lerdeki eğitim-öğretim süresi, yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için 8 aya düşürüldü.
Yapılan bu geçici düzenlemelerle her iki eğitim kurumunda öğrenim gören polis adaylarının eğitimlerini daha erken tamamlayarak Emniyet Teşkilatı saflarına katılımlarının hızlandırılması öngörülüyor.
