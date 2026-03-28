Polise çarpan motosiklet sürücüsü “Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli’’ ile 4 günde ceza aldı
- Güncelleme Tarihi:
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde motosikleti ile çarptığı trafik polisin yaralayan M.K. (19), Adalet Bakanlığı’nın ’Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli’ kapsamında 4 günde yargılanarak ’görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 1 yıl 3 ay, ’kamu malına zarar verme’ suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
M.K.'nın polise çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Çerkezköy'de 23 Mart Pazartesi sabah saatlerinde Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi önünde rutin denetimlerini gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, M.K.'nin kullandığı motosiklete 'dur' ihtarında bulundu.
İhtara uymayan M.K.'nin motosikleti ile çarptığı polis memuru yere düşerek yaralandı, kullandığı tablet de zarar gördü. M.K., bunun ardından motosikletiyle bölgeden kaçtı. Motosiklet sürücüsünü yakalamak için bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Yapılan çalışmada kimliği belirlenen M.K., yakalanarak gözaltına alındı ve aynı gün sevk edildiği adliyeye sevk edildi Hakimlik karşısına çıkan M.K., tutuklandı. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, M.K. hakkındaki iddianameyi 24 Mart Salı günü tamamladı.
M.K., 27 Mart Cuma günü Çerkezköy 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 1 yıl 3 ay, 'kamu malına zarar verme' suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşmada, sanığın kamunun uğradığı zararı gidermesi dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.Çerkezköy'de Adalet Bakanlığı'nın 'Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli' sanık M.K., davasında uygulanmış oldu.Öte yandan, M.K.'nin polis memuruna çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”