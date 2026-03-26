GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Polisiz diyerek eve giren şüpheliler anne ile oğlunu vurdu

- Güncelleme Tarihi:

Adana’da kendilerini polis olarak tanıtan maskeli 4 kişi, zorla girdikleri evde anne ve oğlunu silahla vurarak kaçtı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtarak Y.C. (26), M.C. (45) ve F.C.'nin yaşadığı eve giren silikon maskeli 4 kişi, tabancalarla defalarca ateş açıp kaçtı.

Açılan ateş sonucunda anne M.C. ve oğlu Y.C. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Saldırı sırasında F.C. ise pencereden kendini dışarı atarak son anda kurtuldu. Anne ve oğlunun hastanede tedavisi devam ederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
