Polisleri taşıyan servis aracı kazasından acı haber! Kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru şehit oldu
- Güncelleme Tarihi:
İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada daha önce şehit olduğu duyurulan ardından kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haberi İstanbul Valiliği duyurdu.
İstanbul'da polisleri görev noktasına götüren servis aracı sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyere çarptı.
Farklı araçların da karıştığı kazada 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.
KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILMIŞTI
İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada kazada bir polis memurunun şehit olduğu belirtilmişti.
Daha sonra yapılan açıklamada ise nabzı duran polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğü duyurulmuştu.
POLİS MUSTAFA AYDIN KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU
Öğle saatlerinde kalbi yeniden çalıştırıldığı duyurulan polis Mustafa Aydın'dan akşam saatlerinde acı haber geldi. Aydın, kurtarılamayarak şehit oldu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada kalbi duran, yapılan kalp masayı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.
Kazada yaralanan 3'ü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”