Polisten kaçan sürücü vali yardımcısına çarptı

Bartın'ın Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı'ndaki uygulama noktasında polisi görünce kaçan A.C. idaresindeki motosiklet kaldırıma çıktı. Kaldırımda seyir eden motosiklet sürücüsü, burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Sürücü, kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kolundan yaralanan Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Sürücünün motosikletiyle kaçması ve vali yardımcısına çarptığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA