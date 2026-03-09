Polisten kaçan sürücünün aracından cezaevi firarisi çıktı
Kütahya’da polisin ihtarına uymayan sürücünün otomobili, takiple durduruldu. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen araçtaki M.Ö. gözaltına alınırken, sürücü H.D.’ye ise 400 bin lira idari para cezası uygulandı.
Meydan Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde devriye görevi yapan Yunus timleri, şüphe üzerine 43 AGZ 154 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur' ihtarında bulundu.
Ancak sürücü H.D. kaçtı. Kısa süreli takibin ardından otomobil, Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde durduruldu. Yapılan kontrollerde, araçtaki M.Ö.'nün cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Firari M.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Otomobil sürücüsü H.D.'nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine geçici süreyle el konulduğu tespit edildi. Sürücüye ‘dur ihtarına uymamak' ve ‘ehliyetine el konulan kişinin araç kullanması' suçlarından toplam 400 bin lira para cezası kesildi. Otomobil ise 60 gün trafikten menedildi.
