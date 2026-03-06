Polisten kaçarken içi kalaşnikof dolu çuvalı yola atan şahıslar yakayı ele verdi
Hatay’da polisten kaçarken içi kalaşnikof dolu çuvalı yola atan şahıslar yakayı ele verdi. Olayda 4 kalaşnikof ele geçirilirken, 4 şahıs mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çalışmalar kapsamında, 3 Mart günü Reyhanlı - Antakya yolu Paşaköy mevkiinde durdurulan araçtaki şahıslardan alınan bilgilerle içi silah dolu çuvalı kaçarken yola attıkları belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptıkları kontrollerde çuval içerisinde, 4 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik tüfek, ve 7 adet AK-47 şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.B. , D.K. , S.K. ve H.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”