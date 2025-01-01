Polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 5 suçtan 100 bin lira ceza

Antalya’da ters yönde araç kullanan, polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan, takip sırasında otomobili refüje çıkınca yakalanan Yusuf Ü. 0,81 promil alkollü çıktı. Yusuf Ü’ye 4’ü trafik suçu, 1’i uyuşturucu madde bulundurmaktan 100 bin lira ceza kesildi. Yusuf Ü., ekiplere defalarca ’Ben neredeyim’ diye sordu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde uygulama yapan motorize yunus timleri, saat 02.30 sıralarında ters yönden üzerlerine gelen 07 YGS 50 plakalı otomobili takibe başladı. Timlerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya devam etti. Saat 03.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Ayanoğlu Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde otomobiliyle refüje çıkan sürücü, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, 0,20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

DAHA ÖNCE DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, ekiplere 'Ben neredeyim' diye sordu, daha sonra da su istedi. Yapılan kontrolde, Yusuf Ü.'nün 0.81 promil alkollü olduğu belirlendi.

Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye, alkollü araç kullanmaktan, dur ihtarına uymamaktan, polise mukavemet göstermekten, hatalı sollama yapmaktan, çeşitli uyuşturucu maddeler ile yakalanmaktan 100 bin lira para cezası kesildi. Yusuf Ü., cezai işlemlerin uygulanmasının ardından otomobilde bulunan Ş.Y. isimli kadın arkadaşıyla birlikte polis merkezine götürüldü. Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle çekildi.

Kaynak: DHA