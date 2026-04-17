Popstar yarışmasıyla tanınmıştı! Rıza Tamer hayatını kaybetti
Seneler önce katıldığı Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi. Tamer, hayatını kaybetti.
2000'li yılların başında katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve son dönemde sokakta şarkı söylerken çekilen videolarıyla fenomen haline gelen Rıza Tamer, "Benden Sonra” şarkısıyla şöhreti yakalamıştı.
Birçok farklı yerde sahne alan Rıza Tamer'den üzen haber geldi.
Dün akşam saatlerinde menajerinin Bodrum'daki evinde rahatsızlanan ünlü şarkıcı, uykusunda tıkandı.Ambulansla hastaneye kaldırılan Rıza Tamer hayatını kaybetti.
Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şarkıcının basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" ifadelerini kullandı.
