Saldırıda ölen 4 öğrenci toprağa verildi

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 4 öğrencinin cenaze namazı Abdülhamit Han Camisinde kılındı. Namaza İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Bilal Erdoğan da katıldı.
Dün Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda, okulun 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler Belinay Nur Boyraz (11), Bayram Nabi Şişik (11), Kerem Erdem Güngör (11) ve Zeynep Kılıç'ın (11) cenaze namazı Abdülhamit Han Camisinde kılındı.
Öğle namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, siyasi parti ve STK temsilcileri, milletvekilleri ile çocukların acılı aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Türk bayrağı örtülü olan tabutlara sarılan yakınları gözyaşlarına boğuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Bilal Erdoğan da tabutlara omuz vererek cenaze aracına götürdü.
Acılı anneyi bakan araca bindirdi
Saldırıda hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik'in annesi de cenaze aracına binmek istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cenaze aracının durmasını sağlayarak acılı anneyi araca bindirdi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”