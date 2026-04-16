Saldırıların ardından her okul önüne iki polis görevlendirildi
Okul saldırılarının ardından önlem olarak, bütün illerde eğitim kurumlarının önlerinde polis görev yapmaya başladı.Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okullara saldırı olaylarından sonra tüm yurttaki okullarda güvenlik önlemleri sıklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince yoğun denetimler gerçekleştirildi.
GBT KONTROLÜ
Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk, orta ve lise dereceli okullar başta olmak üzere alınan tedbirler çerçevesinde, okul çevrelerinde görev alarak şüphelilere yönelik GBT ve durum kontrolü yaptı.
İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekiplerin de sürece dahil edileceği öğrenildi.Söz konusu tedbirlerin, yurt genelinde yapılan risk analizi ve değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.
Öte yandan İstanbul'daki bazı okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekipler, araçları kontrol ederek sürücüler ve okul çevresindeki şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolü yaptı.
