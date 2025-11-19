Şark Görevi Nedir? Polislerde Şark Görevi Kaç Sene Sürüyor? Şark Görevi Zorunlu Mu? Zorunlu 2. Şark Görevi Kaldırıldı Mı 2025?

Polis teşkilatında sıkça gündeme gelen "şark görevi”, hem görev yapan memurlar hem de vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle atama dönemlerinde ve bölgesel görevlendirmelerde bu kavram daha fazla araştırılıyor. Peki, şark görevi nedir? Polislerde şark görevi kaç yıl sürüyor? İşte merak edilen detaylar…

Şark Görevi Nedir?

Şark görevi, emniyet personelinin genellikle Türkiye'nin doğu ve güneydoğu illerinde belirli süreler boyunca yürüttüğü zorunlu hizmet türüdür. Bu görevin temel amacı, güvenlik açısından kritik bölgelerde polis varlığını güçlendirmek, kamu düzenini sağlamak ve bölgesel güvenliği sürdürülebilir hale getirmektir. Şark hizmeti, standart şehir içi görevlerden farklı olarak daha yoğun koordinasyon, saha tecrübesi ve bölgesel koşullara uyum gerektirir.

Polislerde Şark Görevi Kaç Sene Sürüyor?

Şark görevinin süresi; memurun rütbesine, atandığı il kategorisine ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görev planlamasına göre değişiklik gösterir. Her bölgenin hizmet süresi farklı olup, bazı illerde süre daha kısa tutulurken bazı yerlerde daha uzun olabilmektedir. Operasyonel ihtiyaçlar veya personel değerlendirmeleri sonucunda bu süreler zaman zaman uzatılabilir ya da rotasyon planı uygulanabilir.

Polislerde Şark Görevi Nasıl Yapılır?

Şark görevi, atama kararıyla birlikte başlar. Personel, görevlendirildiği ile intikal ettikten sonra bölgedeki emniyet birimleri ile koordineli şekilde çalışır. Devriye hizmetleri, kontrol noktaları, toplumsal olayların takibi, güvenlik tedbirlerinin uygulanması ve bölgesel risklerin değerlendirilmesi şark hizmetinin temel sorumlulukları arasındadır. Ayrıca bölge halkıyla iletişim kurmak, güven ortamını güçlendirmek ve yerel güvenlik politikalarına katkı sunmak da bu görev kapsamında önemli bir yer tutar.

Polislerde Şark Görevi Zorunlu Mu?

Emniyet teşkilatında şark görevi zorunlu bir hizmettir. Kritik bölgelerde görev almak, mesleğin resmi yükümlülüklerinden biri olarak kabul edilir. Görevden kaçınmak disiplin sürecini doğurabilir; ancak sağlık sorunları, ailevi nedenler veya özel mazeretler değerlendirilerek personelin görevi erteleme ya da yeniden planlama talepleri dikkate alınabilir.

Zorunlu 2. Şark Görevi Kaldırıldı Mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 yılında gerçekleştirilecek Genel Atama Dönemi için önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre polis teşkilatında uzun süredir uygulanan "zorunlu 2'nci Şark Tebligatı” artık yapılmayacak. Bu karar, polislerin ikinci kez zorunlu şark hizmetine gönderilmesine yönelik zorunluluğun sona erdiği anlamına geliyor ve teşkilatta önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Alınan karar, şark görevinin tamamen kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Düzenleme; yalnızca ikinci tebligatın zorunluluğunun kaldırılmasını ve atama sisteminde yeni bir yapılanmaya gidildiğini gösteriyor. Teşkilat, birinci şark görevi uygulamasını sürdürürken, yeni planlamayla birlikte personel dağılımında farklı düzenlemelerin yapılması bekleniyor

Kaynak: Haber Merkezi