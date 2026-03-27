Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu hastanelik oldu

Arabesk müziğin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Küllenen Aşk, Saklı Düşler ve Yorgun Yıllarım gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan 66 yaşındaki ünlü Cengiz Kurtoğlu, dün akşam burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi.

BİR AY SONRA DİĞER DAMARA STENT TAKILACAK

Kurtoğlu'nun damarına stent takıldı; diğerine ise bir ay sonra müdahale edilecek. Hayranlarını korkutan sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KONSER ERTELENDİ

Kurtoğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumartesi günü yapılacak olan konserini ertelediğini duyurdu:

'Değerli dinleyicilerimiz, 28 Mart Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan konserimiz sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.'

Kaynak: Haber Merkezi

