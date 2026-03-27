Sarmaşık toplarken 50 metrelik uçurumdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesinde sarmaşık toplarken 50 metrelik uçurumdan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, İlyasdere Mahallesi Kurudere mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Sümeray isimli şahıs sarmaşık toplamak için çıktığı dağlık alanda dengesini kaybederek 50 metrelik uçurumdan aşağı düştü.

Sümeray'ın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler zorlu arazi şartlarında şahsı kurtarmak için çalışma başlattı.

Uğraşlar sonucu Sümeray'ın bulunduğu bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sümeray'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER