GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,02
EURO
52,08
STERLİN
60,42
GRAM
6.796,34
ÇEYREK
11.893,93
YARIM ALTIN
23.312,10
CUMHURİYET ALTINI
46.148,44
GÜNCEL Haberleri

Savcı, cinayet sanığı eski başkan adayı için müebbet istedi
Antalya’da alacaklısının babası Hamit Sunbat’ı (70) tabancayla öldüren eski Aksu Belediyesi başkan adayı Durmuş Ali Arslan’ın (51), tutuklu yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanığın ömür boyu hapsini istedi.

Olay, geçen yıl 18 Nisan'da saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Eski Millet İttifakı Aksu Belediyesi başkan adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan, alacaklı olduğu Sebahattin Sunbat ile görüşmek için iş yerine gitti.

Arslan, çıkan tartışmada Sunbat'ın babası Hamit Sunbat'ı tabancayla vurup yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından karın bölgesinden yaralanan Hamit Sunbat'ı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sunbat, 22 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Durmuş Ali Arslan ise tutuklandı.

SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Durmuş Ali Arslan hakkında 'Kasten öldürme, 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Silahlı tehdit' suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanık Durmuş Ali Arslan'ın, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi.

Müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Arslan'ın maktule yönelik ‘Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle, Sebahattin Sunbat yönünden ise ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık, mütalaaya yönelik savunmasında, "Avukatlarımla görüşeceğim. Süre talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER