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SDÜ İlahiyat Fakültesi bilimsel bir çalıştaya ev sahipliği yaptı

SDÜ İlahiyat Fakültesi bilimsel bir çalıştaya ev sahipliği yaptı
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İlahiyat Fakültesi, Caferi toplulukların Kur’an-ı Kerim eğitim ve öğretim yöntemlerinin ele alındığı bilimsel bir çalıştaya ev sahipliği yaptı.

SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında desteklenen "Caferi Toplulukların Kur'an-ı Kerim Eğitim-Öğretim Yöntemlerinin Keşfedilmesi ve Eğitim Modellerinin Sosyal Uyum Etki Analizi" başlıklı projenin çalıştay programı, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Sadık Akdemir'in açılış konuşması ile başladı. Ardından Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Muhammet Yurtseven, projenin amacı ve kapsamı hakkında bir tanıtım sunumu gerçekleştirdi.

İki oturumdan oluşan çalıştayda, birinci oturumda Caferilik, dini ve sosyal boyutlarıyla farklı üniversitelerden katılan akademisyenler tarafından ele alınıp değerlendirildi. İkinci oturumda ise Caferi topluluk üyelerinden katılan eğitimciler ile Kur'an-ı Kerim eğitim ve öğretim yöntemleri değerlendirildi. Akademisyenler ve eğitimcilerin katılımıyla gerçekleşen bu oturumda, mevcut yöntemlerin eğitim metodu ve sosyal uyum üzerindeki etkileri de tartışıldı.

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akdemir, bu tür etkinliklerin farklı dini ve toplumsal kesimlerin eğitim yöntemlerinin anlaşılması ve toplumsal uyuma katkı sağlaması açısından önem taşıdığını vurguladı.Program, soru-cevap bölümüyle devam etti. Çalıştay sonunda katılımcılara sertifika ve hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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