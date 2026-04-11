Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

İlçeye bağlı Balkaya köyü mevkisinde N.A. yönetimindeki otomobil ile A.D'nin kullandığı öğretmenleri taşıyan servis minibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki yolculardan Ulviya Çoban (47) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA