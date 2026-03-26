Sevgilisine ateş ederken araya giren Semra’yı başından vurdu, intihar etti
- Güncelleme Tarihi:
Şanlıurfa’da sokak ortasında tartıştığı sevgilisi Mine Ö.’ye tabancayla ateş eden Ali Badıllı (45), bu sırada araya giren kadının arkadaşı Semra Mutlukaya’yı (33) başından vurdu. Mutlukaya ağır yaralanırken, Ali Badıllı olayın ardından aynı silahla intihar etti.
Olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası emlakçı Ali Badıllı, uzun süredir gönül ilişkisi yaşadığı, çağrı merkezinde çalışan Mine Ö. ve arkadaşı Semra Mutlukaya ile buluştu. Burada, henüz bilinmeyen nedenle Ali Badıllı ile Mine Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyürken Ali Badıllı, yanındaki tabancayı çekip ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, bu sırada araya giren Semra Mutlukaya'nın başına isabet etti. Semra Mutlukaya kanlar içinde yere yığıldı.
Mutlukaya'nın öldüğünü düşünen Badıllı, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Ali Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Semra Mutlukaya ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Mine Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”