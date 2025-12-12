Sıfır araç alımında 3 çocuk detayı! 2025 ÖTV indirimi Hurda Teşviki Meclis’ten geçti mi? 2025 Hurda Teşviki ve ilk arabam desteği şartları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dar gelirli ve çok çocuklu ailelere yönelik yeni bir destek adımı hazırlıyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adıyla hayata geçirilmesi planlanan uygulama kapsamında, hurda teşviki ve ÖTV indirimi devreye alınacak. Düzenleme, özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin yerli otomobile daha uygun şartlarla sahip olmasını hedefliyor. Bakanlık, bu programla hem ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de yerli üretim araçların kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dar gelirli ve çok çocuklu aileleri desteklemek için önemli bir adım atıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında, hurda teşviki ve ÖTV indirimi uygulamaya konulacak. Yeni düzenleme, özellikle 3 ve üzeri çocuğa sahip ailelerin yerli otomobillere daha uygun maliyetlerle sahip olmasını amaçlıyor.

YENİ DESTEK PROGRAMI HAZIRLANIYOR

Ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni bir destek paketinin hazırlıkları sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında hurda teşviki ve ÖTV indirimi uygulamalarını devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor.

AİLELERE DAHA UYGUN MALİYETLİ YERLİ ARAÇ FIRSATI

Bu programla birlikte, dar gelirli ve 3 veya daha fazla çocuğu bulunan ailelerin yerli otomobillere daha ekonomik koşullarla ulaşması hedefleniyor. Uzun süredir gündemde olan hurda teşviki de bu düzenleme ile hayata geçirilmiş olacak. Sıfır araç satın alacak aileler, hem hurda teşviki hem de ÖTV indirimi avantajlarından aynı anda yararlanabilecek.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Türkiye'nin yerli otomotiv üretimini güçlendirmek ve özellikle çok çocuklu ailelerin otomobile erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir destek mekanizması hazırlanıyor. Bu kapsamda, 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere, "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” çerçevesinde çeşitli avantajlar sunulacak.

İLK ARABAM PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli otomotiv sanayisini desteklemeye yönelik adımlarını genişletiyor. Bu çalışmalar doğrultusunda, 3 veya daha çok çocuğa sahip ailelerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak bir destek paketi hazırlanıyor. Program ile özellikle düşük gelir grubundaki ailelere, bütçelerine uygun uzun vadeli finansman imkânı sunulması hedefleniyor.

TOGG SATIŞLARINA DA KATKI SAĞLAYACAK

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”na yoğun ilgi gösterileceği tahmin ediliyor. Düşük gelirli ailelerin araç sahibi olmasıyla birlikte, bu ailelerin günlük hareketliliklerinin artacağı ve bunun da genel sosyal refah seviyesine olumlu yansıyacağı değerlendiriliyor. Program kapsamında taleplerin yerli ve sıfır araçlarla karşılanması, Türkiye'de binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına düşen karbon salımını azaltabilecek bir adım olarak görülüyor. Bunun yanı sıra, sağlanacak desteğin Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un satışlarına da pozitif yönde yansıması bekleniyor.

HURDA TEŞVİKİ VE ARAÇ DESTEKLERİ NE ZAMAN?

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” için talebin yüksek olması öngörülüyor. Özellikle düşük gelir grubundaki vatandaşların araç sahibi olmalarıyla birlikte mobilite imkanlarının artacağı, bunun da sosyal refah düzeyine katkı sağlayacağı ifade ediliyor. Ailelerin taleplerinin yerli ve sıfır otomobiller üzerinden karşılanması, ülkedeki binek araç parkının daha genç hale gelmesine ve buna bağlı olarak karbon emisyonlarının düşmesine yardımcı olabilir. Sağlanacak bu desteklerin, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a yönelik satış rakamlarını da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi