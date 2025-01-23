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Silifke yoğurdu AB’den coğrafi işaret tescili aldı

Silifke yoğurdu AB’den coğrafi işaret tescili aldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Silifke yoğurdunun Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 30'uncu ürünün Silifke yoğurdu olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Silifke ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar'ı, yönetim kurulunu, meclisi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 70 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA

  • #Avrupa Birliği #Coğrafi İşaretler #Mersin #AB

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