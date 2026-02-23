GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,73
STERLİN
59,30
GRAM
7.449,60
ÇEYREK
12.293,78
YARIM ALTIN
24.505,61
CUMHURİYET ALTINI
48.802,59
GÜNCEL Haberleri

Sokak ortasında tüfekle rastgele ateş açıldı: Saçmalar bir araçla apartmanın kapısına isabet etti

Sokak ortasında tüfekle rastgele ateş açıldı: Saçmalar bir araçla apartmanın kapısına isabet etti
Karaman’da sahur vakti kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sokak ortasında tüfekle rastgele ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar park halindeki bir otomobille apartmanın kapısına isabet etti.

Olay, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Cedit Mahallesi 270. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle rastgele ateş açıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler yaptıkları incelemede tüfekten çıkan saçmaların park halindeki bir otomobille 4 katlı apartmanın kapsına isabet ettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekibi sokak üzerinde boş kovan çalışması yaptı. Polis, tüfekle ateş eden kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER