Sokak ortasında tüfekle rastgele ateş açıldı: Saçmalar bir araçla apartmanın kapısına isabet etti

Olay, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Cedit Mahallesi 270. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle rastgele ateş açıldı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler yaptıkları incelemede tüfekten çıkan saçmaların park halindeki bir otomobille 4 katlı apartmanın kapsına isabet ettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekibi sokak üzerinde boş kovan çalışması yaptı. Polis, tüfekle ateş eden kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA