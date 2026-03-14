Sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin yanıltıcı bilgi paylaşan şahıs gözaltına alındı
Evinde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan ile ilgili sosyal medya hesabından yanıltıcı bilgi paylaştığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Bir yarışma programının ardından tanınan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'ın, evinde ölü bulunmasına ilişkin bir şahsın sosyal medya hesabından yanıltıcı bilgi paylaştığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yanıltıcı bilgiyi paylaşan şahsın kimliği tespit edildi. S.P. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
