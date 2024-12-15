Suç çetesine operasyon; 15 gözaltı

Ankara Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, özel harekat ekiplerinin desteğiyle, iki farklı eğlence mekanına ateş açan, silahla tehdit edip yağma yapan suç çetesine operasyon düzenledi.
Operasyonda 15 şüpheli, suç aleti silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suç işlediği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, ele geçirilen silahların balistik incelemeye alınacağı belirtildi.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden birinin 'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA