Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir zorunlu mu? Emeklilikte ek gelir imkanı sağlayan TES kimleri kapsıyor

Emeklilikte ek gelir sağlayacak yeni bir sistem geliyor: İlk kez 2020 yılında gündeme gelen ve 2022 yılında sisteme entegre edilmesi beklenen TES şimdi yeniden gündemde... Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, emeklilikteki geliri artırmak isteyenlere destek olacak. İşveren ve devlet katkılarıyla oluşturulan fon, emeklilik maaşının yanı sıra ek gelir sağlayacak. Peki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? TES ile maaşlardan ne kadar kesinti olacak? TES’i katılım zorunlu mu? BES ile TES aynı mı? Akıllardaki sorular ve cevapları...

Çalışma hayatına ve emeklilikteki gelire direkt etki edecek bir yenilik gündeme geldi. Hem devlit hem de işveren desteği ile emeklilikte ek gelir sağlaması planlanan sistem hakkında merak edilenler.

Emeklilikte ek gelir elde etmek isteyenler için Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) yakında devreye giriyor.

Çalışma hayatı sırasında; çalışandan, işverenden ve devletten alınan katkılarla oluşturulacak yeni fon, emeklilikte SGK aylığına ek olarak bütçeye ikinci bir gelir sağlayacak.

Memurlar dahil tüm çalışanları kapsaması palnlanan sistem, çalışan ve işverenden kesilen katkılarla ve devletin destekleriyle uzun vadeli bir birikim oluşturmayı hedefliyor.

TES nedir, nasıl işler, avantajları nelerdir, o varken BES'e ne olur, TES ve BES arasındaki farklar nelerdir?

İŞTE SORU VE CEVAPLARLA TES:

1) TES nedir?

TES, çalışan, işveren ve devlet katkısıyla işleyen fon esaslı bir tasarruf modeli. Çalışanların maaşından düzenli kesilen paylar uzun vadeli yatırımlara yönlendirilecek ve emeklilik döneminde SGK maaşına ek bir gelir sağlayacak.

2) TES nasıl çalışacak?

Sistem, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre çalışacak.

TES devreye alındığında otomatik BES uygulaması sisteme entegre edilecek ve maaşlardan ayrı ayrı kesinti yapılmayacak

Çalışandan maaşının yüzde 3'ü kesilecek.

İşveren de aynı oranda katkıda bulunacak.

Devlet, toplam katkı üzerinden yüzde 30 destek verecek.

Birikimler profesyonel fon yönetimiyle değerlendirilecek ve emeklilikte ek maaş ya da belirlenen model çerçevesinde gelir olarak sunulacak.

3) TES ne zaman başlayacak?

TES'in 2026 yılı içinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklarının ardından düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor.

4) TES'e katılım zorunlu mu?

Evet. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine tüm çalışanların katılımı zorunlu olacak.

BES'teki iki aylık cayma hakkı TES'te yer almayacak.

Katılımcıların en az 10 yıl sistemde kalması öngörülüyor, erken çıkış sınırlandırılacak.

5) İş değişiminde birikim ne olacak?

Birikimler korunacak ve yeni iş yerine taşınabilecek.

Uzun süre aynı iş yerinde kalanlar için ekstra avantajlar planlanıyor.

6) Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminde maaşlardan ne kadar kesilecek?

Çalışandan yüzde 3, işverenden yüzde 3 kesinti yapılacak ve devlet yüzde 30 katkı sağlayacak.

7) Tamamlayıcı emeklilik Sistemine memurlar dahil mi?

Evet. Sistem özel sektör-kamu ayrımı yapmadan uygulanacak. Polis, öğretmen, doktor gibi kamu çalışanları da kapsanacak. Kamuda işveren payını devlet karşılayacak ve devlet katkısı yüzde 30 olacak.

8) Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin BES'ten farkı ne?

TES devreye alındığında mevcut BES birikimleri sisteme entegre edilecek, maaşlardan ayrı ayrı kesinti yapılmayacak.

İşveren katkısı: BES'te yok, TES'te yüzde 3.

Devlet katkısı: BES'te yüzde 20, TES'te yüzde 30.

Birikime erişim: TES'te SGK emeklilik yaşına bağlı.

Amaç: TES, SGK maaşına ek düzenli gelir sağlamak.

Kaynak: Haber Merkezi