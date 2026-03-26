Tartıştığı kadını tabancayla ağır yaralayıp intihar etti
Şanlıurfa’da Ali Badıllı (45), sokak ortasında tartıştığı Semra Mutlukaya’yı (33) tabanca ile ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Badıllı ile Semra Mutlukaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Badıllı, üzerinde bulunan tabancayla Mutlukaya'ya ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mutlukaya kanlar içinde yere yığılırken, Badıllı aynı silahı kendi başına doğrultup tetiği çekti. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ali Badıllı hayatını kaybetti, Semra Mutlukaya'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER