Tepki çeken görüntüler! Sokakta uyuyan yaşlı adamın yüzüne tekme atıp sosyal medyada paylaştılar
İzmir’in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı bir adamı uyandırarak dalga geçen ve yüzüne tekme attıkları anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan iki şüpheli şahıs pes dedirtti.
Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı ve savunmasız adamın yanına yaklaşan iki gençten biri cep telefonu kamerasını açarak kayda girdi. Yaşlı adamı uykusundan uyandıran ve bir süre alay eden şüpheliler, daha sonra akıl almaz bir şiddete başvurdu.
Görüntüyü çeken şüphelinin yönlendirmesiyle hareket eden diğer şahıs, ne olduğunu dahi anlamaya çalışan yaşlı adamın yüzüne ayağıyla sert bir tekme attı. Aldığı ağır darbe ile sarsılan ve saldırganlara tepki gösteren yaşlı adam büyük şok yaşarken, iki şüpheli şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Şüpheliler, kendilerini savunacak gücü dahi olmayan yaşlı bir vatandaşa uyguladıkları bu şiddet anlarına ait görüntüleri daha sonra sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Etkileşim uğruna savunmasız bir insanın onuruyla oynayan şüpheli şahısların bu eylemi, görüntülerin yayılmasıyla birlikte izleyenlerin büyük tepkisini çekti.
