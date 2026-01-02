Terör örgütü DEAŞ’a ağır darbe: 18 tutuklama 20 sınır dışı kararı
- Güncelleme Tarihi:
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonun yargı süreci tamamlandı. Gözaltına alınan 42 şüpheliden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 20 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık sabahı başlayan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun dün, 12'sinin ise bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'üne adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 20'si İl Göç İdaresine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik başlattığı eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda, tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konulmuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”